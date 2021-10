Genova – Restano molto gravi, all’ospedale Gaslini – le condizioni del bambino di 6 anni rimasto ferito in seguito ad uno schianto con la bici contro un cancello.

L’incidente – su cui indagano le forze dell’ordine – è avvenuto a Santa Giulia a Lavagna. Il piccolo era in sella ad una bici quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un cancello riportando ferite e fratture al volto.

Subito soccorso dai familiari e poi dal 118, il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale genovese e qui sottoposto a delicati interventi per ricomporre le fratture.

Il bambino è stato intubato e i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.