Genova – Sono stati arrestati i due giovani sorpresi a rubare all’interno di un’auto in via Pertinace, nel quartiere genovese di Castelletto.

A notare i due malintenzionati è stato un cittadino che si è affacciato alla finestra nel cuore della notte e li ha visti intenti a frugare nell’abitacolo di un’auto parcheggiata in strada.

Dopo essere usciti dall’auto con un borsone in mano, i due si sono seduto davanti a un portone per controllarne il contenuto, poi hanno nascosto un sacchetto sotto un’altra vettura in sosta e si sono allontanati a bordo di un monopattino.

Gli agenti della Polizia di Stato li hanno fermati mentre ancora percorrevano via Pertinace trovandoli in possesso del borsone rubato dove si trovavano cavi di avviamento, lampadine e una torcia.

Il materiale recuperato, insieme al sacchetto nascosto che conteneva dotazioni d’emergenza, è stato riconosciuto dal proprietario dell’auto.

Per i due, un 24enne e un 19enne, entrambi pluripregiudicati, è scattato l’arresto per furto aggravato in concorso tra loro.