Genova – Un vero e proprio “percorso di Halloween” per festeggiare la festa di ognissanti con il celebre “dolcetto o scherzetto”.

Ad organizzare l’evento il Civ di Sestri Ponente per sabato 30 Ottobre 2021

Adulti e bambini, in costume, mascherati o meno, potranno partecipare ad un percorso itinerante tra oltre 40 attività commerciali, dalla gastronomia, all’artigianato, all’abbigliamento, alle scuole di danza, alla ricerca di dolci e caramelle o di vittime di “scherzetti”.

I protagonisti saranno i più piccoli e non solo, potranno fare scorte di dolcetti e risate, presentandosi presso i negozianti urlando:

Dolcetto o scherzetto?