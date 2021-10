Genova – Un “misterioso” incendio è divampato nella notte all’interno dell’area che ospitava il centro sociale Terra di Nessuno, al Lagaccio, recentemente sgomberato con la forza dal Comune di Genova che intende realizzare alcuni progetti nell’area.

In fiamme alcuni pneumatici e attrezzature accatastate in attesa di essere trasferite o smaltite.

Sul posto, chiamati dai residenti della zona che hanno visto il denso fumo nero alzarsi dall’ex sede del centro sociale, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno accertato che la struttura fosse disabitata e che non ci fosse nessuno all’interno e poi hanno spento le fiamme.

Intervento anche delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini sull’incendio che molto probabilmente è di origine dolosa.

Dalle prime informazioni sembra che la struttura dell’ex centro sociale non sia stata interessata dalle fiamme ma solo l’area del “cortile”.