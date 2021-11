Genova – E’ stato revocato nella serata di ieri il divieto di transito per i mezzi pesanti sulla rampa dell’elicoidale che porta alla strada Sopraelevata chiuso ieri mattina per un sospetto ammaloramento di uno dei piloni di sostegno.

Secondo i tecnici del Comune non ci sarebbero pericoli per la struttura anche se, per avere una risposta del Rina – incaricato della perizia tecnica – occorreranno una decina di giorni per sapere se il danno sotto indagine sia solo “esterno” o se la ruggine abbia invece intaccato anche gli strati interni del pilone.

Per evitare un sovraccarico è stata disposta una riduzione della carreggiata che limita a due sole corsie il passaggio dei mezzi pesanti diretti al casello autostradale di Genova Ovest.

Nessuna limitazione, invece, per il tratto che dal casello scende verso il porto e suoi varchi.

Sotto indagine è un pilone presente sotto la rampa dell’elicoidale all’altezza di via Cantore. Uno strato di ruggine copre una delle strutture e una segnalazione ha fatto scattare l’allarme e i controlli di sicurezza che, entro una decina di giorni dovrebbero fare chiarezza sulle condizioni di conservazione e resistenza del pilone incriminato.