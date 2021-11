Genova – Un appello della sede genovese dell’Ente Nazionale protezione animali per chiedere di essere aiutati ad acquistare cibo per gli animali e pellet per scaldarli.

Il messaggio è stato lanciato dalla pagina Facebook dell’associazione che si occupa di proteggere gli animali ma anche di soccorrerli e curarli quando sono feriti o malati.

Le spese sono ingenti e i fondi sempre risicati e dunque è necessario lanciare sui social un appello per chiedere un supporto per poter continuare la propria “missione”

“L’inverno si avvicina e abbiamo bisogno di scorte per il freddo – scrive l’Enpa di Genova – Chiediamo aiuto a chi volesse dare una mano”.

Chi desidera aiutare l’Enpa di Genova può acquistare o portare in sede coperte calde ma anche sacchi di pellet per la caldaia.

“Gli animali cominciano ad avere freddo – si legge nell’appello – e anche le volontarie”.

Serve inoltre cibo per i ricci perché sono tanti i riccetti ospiti del CRAS ancora troppo piccoli per essere rilasciati, e che passeranno l’inverno con i volontari.

“Sono incredibilmente voraci – scrivono dall’Enpa – per loro avremmo bisogno di cibo umido per gatti NON al pesce, ancora meglio se mousse alle carni bianche (in particolare al pollo)”.

La lista dei prodotti richiesti è lunghetta:

– Pastone misto per uccelli insettivori

– Multivitamine per uccelli

– Integratori di calcio e/o sali minerali

– Tarme della farina essiccate

Per agevolare gli acquisti è anche possibile collegarsi con Amazon e cercare la wishlist (lista dei desideri) di Enpa (https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/UIE41KW12TW7…

Il pellet potrà invece essere eventualmente acquistato e consegnato direttamente presso la sede.