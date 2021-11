La Spezia – Frontale ieri, nel tardo pomeriggio a Prati di Vezzano, nel comune di Vezzano, alla Spezia.

Qui, due auto che viaggiavano in direzione opposta, per cause che saranno chiarite dalle forze dell’ordine, si sono scontrate frontalmente.

A bordo dell’auto diretta verso La Spezia si trovavano tre ragazzi e il loro mezzo ha impattato frontalmente con un’altra auto che viaggiava in senso opposto.

Nell’impatto le due auto sono andate completamente distrutte mentre due dei ragazzi della prima vettura e il conducente della seconda auto sono rimasti feriti e sono stati trasferiti al pronto soccorso dai sanitari del 118.

Sul posto anche l’automedica, i Carabinieri e la Polizia per i rilievi del caso.

I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza i veicoli.