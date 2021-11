Roma – Aveva ramificazioni anche in Liguria e precisamente in provincia di Imperia l’organizzazione negazionista e no vax collegata alla chat di Telegram “Basta dittatura” ed accusata di istigazione a delinquere.

La polizia di Stato di Torino ha effettuato ben 17 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti componenti dell’organizzazione tra i più duri e attivi nel criticare i provvedimenti del Governo usando terminologia che travalica il legittimo diritto alla contestazione e alla libera espressione delle proprie idee.

Insulti, minacce e veri e propri inviti a delinquere di cui i 17 componenti – e probabilmente molti altri seguiranno – dovranno rispondere in Tribunale.

In caso di condanna rischiano grosso e potrebbero essere poi chiamati in causa dalle persone e dagli enti contro cui hanno rivolto minacce ed insulti per risarcimento dei danni di immagine per decine di migliaia di euro “a caso”.

Le forze dell’ordine avevano già chiesto e ottenuto il sequestro prima e la rimozione poi, dei contenuti della chat da parte della stessa società di Telegram

(nella foto scritte di insulti sul punto vaccino di Camporosso)