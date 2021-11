Genova – E’ indagato per omicidio stradale e per omissione di soccorso il ciclista di 44 anni che ieri potrebbe aver provocato l’incidente mortale in via dei Mille, costato la vita a Teresa Cavallaro, medico anestesista dell’ospedale Galliera.

L’uomo sarebbe stato rintracciato dopo che si era allontanato dal luogo dove sarebbe avvenuto l’impatto con lo scooter elettrico condotto dalla donna e dove l’autobus della linea 15 che seguiva, ha travolto e ucciso la donna.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, sarebbe stato il ciclista a scontrare la donna sullo scooter mentre procedeva in direzione centro. Un impatto frontale forse causato dall’invasione della corsia opposta.

Lo scooter ha quindi vacillato, finendo contro un Suv e poi la donna sarebbe caduta a terra proprio davanti all’autobus della linea 15 che l’ha travolta.

E anche il conducente del mezzo pubblico sarebbe indagato per lo stesso reato di omicidio stradale ma solo, al momento, come atto dovuto, per consentirgli la difesa e la nomina di tecnici che potranno assisterlo nelle successive indagini.

Per il ciclista si profila invece anche l’accusa di omissione di soccorso visto che dopo l’impatto si sarebbe allontanato invece di fermarsi mettendosi a disposizione e facendosi identificare.

Saranno comunque le indagini e gli accertamenti degli inquirenti a stabilire con certezza come si sono svolti i fatti e le eventuali responsabilità.

Nelle prossime ore verranno esaminate le immagini di alcune telecamere della zona e ascoltati alcuni testimoni che potrebbero fornire elementi utili a confermare o modificare la ricostruzione de fatti.