Ancora un incontro non proprio tranquillo, nel ponente genovese, tra un grosso cinghiale e una persona che è stata aggredita mentre cercava di allontanare l’ungulato dal cortile di un palazzo.

L’animale ha ferito in modo non grave la persona che è stata trasportata in ospedale in codice verde. Nel tentativo di mettersi in salvo, però, il cinghiale è precipitato da un muraglione morendo sul colpo.

(foto Archivio)