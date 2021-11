ASL5 partecipa alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma domani 25 novembre 2021. Presso il gazebo e il camper allestiti dalla Polizia di Stato per la campagna permanente contro la violenza di genere “Questo non è amore”, in piazza Verdi, a La Spezia, dalle 8 alle 19 ci saranno:

– Valeria Karin Bonini, assistente sociale

– Francesca Cananzi, psicologa consultorio

– Tiziana Ceccarini, referente consultori

– Francesca Giacchè, psicologa consultorio

– Luigia Sirianni, dirigente medico Pronto Soccorso

Le professioniste metteranno a disposizione della cittadinanza la loro esperienza al fine di promuovere e diffondere una nuova cultura di genere e supportare le donne in difficoltà.