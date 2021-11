Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito e nessun danno grave, ieri pomeriggio, al centro commerciale Fiumara di Sampierdarena, per il principio di incendio divampato sul tetto della struttura che ha portato all’evacuazione delle persone presenti.

Sarà una verifica degli enti preposti ad accertare con chiarezza cosa non abbia funzionato e se il fumo che si è alzato dal tetto del centro commerciale poteva essere pericoloso o meno per le centinaia di persone presenti per la giornata del Black Friday.

Le prime indiscrezioni parlano di un corto circuito dei cavi elettrici che corrono sul tetto ma anche di lavori di saldatura che erano previsti proprio per quelle ore.

Alcuni passanti hanno notato il fumo nero che si alzava dal tetto della Fiumara ed hanno immediatamente dato l’allarme ed in breve è scattato il piano di emergenza con l’arrivo dei vigili del fuoco e l’evacuazione precauzionale dell’intera struttura.

Dopo gli accertamenti dei vigili del fuoco la struttura è stata dichiarata sicura e le persone hanno potuto proseguire lo shopping.