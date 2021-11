Genova – Oltre un’ora e mezza per percorrere il tratto autostradale tra Arenzano e Genova. E’ il record negativo registrato ieri sera dagli automobilisti incolonnati sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia nel rientro verso il capoluogo ligure.

Caos causato da lavori e restringimenti che ormai perseguitano da mesi gli automobilisti ma anche gli autotrasportatori in servizio sulla rete autostradale ligure.

Un fiume di auto da Arenzano sino al capoluogo ligure in un normale fine settimana invernale e quindi non paragonabile con il periodo estivo e di grandi spostamenti per le vacanze.

Molte le proteste e le richieste di porre fine a questo stillicidio di disagi che stanno anche influendo negativamente sul turismo e sugli spostamenti verso le seconde case, con effetti negativi sull’economia regionale.