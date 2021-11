Genova – Altre nove persone che gravitano negli ambienti No Vax e No green pass sono state denunciate e le loro abitazioni perquisite per le indagini sulle minacce e insulti rivolti a Medici, politici e Media.

Le indagini sono condotte dalla polizia dopo le denunce di quanti sono stati vittima di vere e proprie campagne organizzate da gruppi Facebook e chat su Telegram e Whatsapp per insultare e minacciare chi invece sostiene le campagne vaccinali e il certificato sanitario o ne riporta notizia su quotidiani e Testate online.

Si tratta di nove persone residenti in diverse regioni d’Italia che, in particolare, avrebbero insultato e minacciato Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e da sempre in prima linea contro la pandemia.

Molte delle persone raggiunte dalle forze dell’ordine hanno manifestato “stupore” per i provvedimenti pensando forse che sui social esista una sorta di “terra di nessuno” dove ognuno può dire e fare quello che non è permesso nella realtà di tutti i giorni.

Scopriranno di dover rispondere in Tribunale di insulti e minacce e di dover pagare risarcimenti anche molto sostanziosi per non aver rispettato le Leggi italiane che vietano di insultare e minacciare le persone.