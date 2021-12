Due nuove vittime e 579 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Continua a crescere il numero delle nuove infezioni registrato dal bollettino sanitario diffuso dalla Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora un atto.

Nel giorno in cui in alcune città liguri torna l’obbligo della mascherina anche all’aperto, preoccupa la lenta ma costante risalita del numero di positivi al Covid-19.

Due le persone che hanno perso la vita nelle ultime ore: si tratta di una donna di 64 anni deceduta all’ospedale di Sanremo e di una donna di 71 anni sempre nel nosocomio della città dei Fiori.

Ben 579 contagi scoperti con 4.871 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore e 10.380 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

– IMPERIA (Asl 1): 142

– SAVONA (Asl 2): 86

– GENOVA: 285, di cui:

• Asl 3: 170

• Asl 4: 115

– LA SPEZIA (Asl 5): 62

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

Flussi 3 dicembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.834.136 4.871 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.238.991 10.380 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 124.127 579 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.496 331

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.068 LA SPEZIA 835 IMPERIA 1.100 GENOVA 3.205 Residenti fuori Regione/Estero 89 altro/in fase di verifica 199 TOTALE 6.496

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 186 22 6 ASL1 39 2 3 ASL2 47 7 7 San Martino 29 5 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 31 3 -6 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 26 2 4 ASL4 Sestri Levante 20 0 3 ASL4 Lavagna 6 2 1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 12 3 -3 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 12 3 -3

* 21 non vaccinati, 1 vaccinato (con comorbidità)

Isolamento domiciliare 4.698 310 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 113.161 246 Deceduti** 4.470 2

data decesso sesso età luogo decesso 1 01/12/2021 F 64 ASL1-Ospedale Sanremo 2 02/12/2021 F 71 ASL1-Ospedale Sanremo

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 709 ASL 2 928 ASL 3 1.362 ASL 4 297 ASL 5 469 Liguria 3.765

Dati 3/12/2021 ore 13:00

2.636.603 Consegnati (fonte governativa) 2.506.274 Somministrati 95% Percentuale vaccini somministrati su consegnati