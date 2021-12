Chiavari – Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Fenice. Ad annunciarlo il Comune dopo l’arrivo della autorizzazione della Sovrintendenza.

“Anche per quest’anno torna in città la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro – spiega l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – Oggi è arrivata l’autorizzazione della Soprintendenza, in seguito alla richiesta da parte della società organizzatrice e quindi potrà essere installata la pista in piazza della Fenice, come ogni anno. Siamo sempre stati sostenitori di questa attività che rappresenta un divertimento per i bambini e le famiglie e rende vitale e animata una bellissima piazza, così come avviene anche in tante altre città europee molto importanti, a partire da Parigi in Place de l’Hôtel de Ville dove permane fino a Marzo. Turisti, bambini e cittadini attraverseranno le vie del centro vivendo le festività natalizie in compagnia di spettacoli, musica e tanto divertimento”.