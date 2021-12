Genova – Incidente stradale sulla strada Sopraelevata Aldo Moro in direzione Ponente. A segnalarlo la polizia locale.

Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate. Sul posto si segnalano code e disagi per gli automobilisti.

Questa mattina, sempre in direzione ponente, si era registrato un altro incidente che aveva provocato altri disagi e code.

notizia in aggiornamento

(foto di Archivio)