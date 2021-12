Genova – Ancora una raffica di controlli anti coronavirus da parte delle forze dell’ordine per verificare il rispetto della normative di sicurezza anti covid.

La polizia ha effettuato ben 36 controlli in altrettante attività del capoluogo ligure e sono state sanzionate 12 persone per il mancato uso del green pass.

La Polizia di Stato, giornalmente, mette in campo un dispositivo corposo per i controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle attuali normative “anticovid”.

Le pattuglie della Questura e dei Commissariati, nelle zone di competenza, si affiancano ai verificatori AMT per i controlli alle fermate autobus; la Polizia Amministrativa e Sociale e gli altri uffici della Questura invece si dedicano alle attività commerciali.

Ieri, in particolare, la Polizia Amministrativa e Sociale ha registrato un perfetto allineamento con la normativa green pass per i 24 esercizi del centro commerciale “la Fiumara” e i loro relativi 61 dipendenti.

Nella giornata dell’Immacolata, invece, sempre la Polizia Amministrativa e Sociale si era dedicata a servizi specifici nelle manifestazioni fieristiche al fine di verificare il corretto uso delle mascherine di protezione.

Anche in questo caso, gli agenti hanno riscontrato la piena regolarità presso i mercatini di Natale di piazza della Vittoria e i mercatini di San Nicola in piazza Piccapietra.

Sui 31 sottoposti a controlli, solo uno era sprovvisto di green pass ma perché esentato dalla propria ASL di competenza per motivi sanitari.

In zona levante, il commissariato San Fruttuoso con l’ausilio di tre equipaggi ha sottoposto a controllo ristoranti e bar situati in zona San Fruttuoso, Marassi e Molassana.

I 4 esercizi controllati e i 27 avventori hanno superato la prova del green pass. Una sanzione è invece stata elevata a bordo di un autobus, nei controlli in via Isonzo, Piazza dei ragazzi del 99.

In totale, nella giornata di ieri sono stati controllati 36 locali e sanzionate 12 persone perché sprovviste di green pass.