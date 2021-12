Ceriale – La polizia stradale ha trovato altri 5 migranti che si erano nascosti all’interno di un camion diretto verso la Francia.

L’episodio è avvenuto nella notte all’interno dell’area di servizio Ceriale Nord sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

Gli agenti, intervenuti per un principio di incendio su un Tir hanno infatti notato dei movimenti strani attorno ad un camion fermo ed hanno controllato scoprendo che le 5 persone erano riuscite a salire sul mezzo sperando che li portasse oltre il confine con la Francia dove è diretta la stragrande maggioranza dei Migranti in arrivo nel nostro Paese.

L’intenzione è infatti quella di proseguire verso i Paesi del nord Europa dove le politiche di integrazione sono molto più avanzate.

I migranti sono invece costretti a restare in Italia per via degli accordi, sottoscritti negli anni 90 dal Governo italiano, con il Trattato di Dublino che obbliga il richiedente asilo a restare nel primo Paese nel quale arriva, sino al completamento di tutte le pratiche. Un iter che può durare anni.