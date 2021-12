Recco – Ancora disagi sull’autostrada A12 Genova – Livorno a causa di un grave incidente avvenuto questa mattina nel tratto tra Rapallo e Recco in direzione Genova.

Per cause ancora da accertare un mezzo pesante ha tamponato un’auto scaraventandola contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco.

Disagi e code per gli automobilisti di passaggio.