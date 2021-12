Genova – Inizio settimana già in salita per chi si sposta in auto lungo le autostrade delle Liguria.

Coda viene segnalata sull’Autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e l’allacciamento con la A10 per lavori.

Coda anche sulla Autostrada A10 Genova – Savona tra Genova Aeroporto e l’allacciamento con la A7 Genova Milano in direzione Genova per traffico intenso.

Coda anche sulla Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Ovada e Masone in direzione Voltri, per lavori.