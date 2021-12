Genova – Ancora un inizio mattinata all’insegna delle code e dei disagi per automobilisti e trasportatori che viaggiano sulla rete autostradale della Liguria.

Sull’autostrada A7 Genova Milano si segnala già coda in uscita al casello di Bolzaneto in direzione Milano e all’allacciamento tra la A7 e la A10 Genova – Ventimiglia in direzione ponente.

Coda anche sull’Autostrada A10 Genova – Savona tra Pegli e allacciamento con la A7 Genova – Milano in direzione Genova.

Rallentamenti e code, sempre sull’autostrada A10 anche tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia per lavori.

Coda anche sull’Autostrada A12 Genova – Livorno tra Nervi e Recco e tra Rapallo e Recco per lavori

Coda anche tra il casello di Genova Est e l’allacciamento con la A10 e la A7 per lavori

Coda anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Voltri e Masone in direzione Nord per lavori e restringimento della carreggiata.