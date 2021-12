Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incidente avvenuto questo pomeriggio in via Martin Piaggio, a Castelletto.

Per cause ancora da chiarire un camion che percorreva la via ha improvvisamente sbandato finendo contro il muro degli uffici del Teatro Politeama genovese.

Nel violentissimo impatto l’uomo alla guida è rimasto intrappolato tra le lamiere ma nessun pedone è stato travolto.

I vigili del fuoco sono accorsi ed hanno estratto il conducente dal mezzo e poi hanno estratto dal muro anche il furgone.