Bogliasco – Grave incidente, questa sera, sulla strada che collega Bogliasco con Sessarego, sulle alture della cittadina rivirasca. Una giovane ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada precipitando per diverse decine di metri rotolando nel bosco sottostante.

L’auto si è capottata più volte e le lamiere si sono accartocciate ma la conducente è uscita dall’abitacolo da sola e con lievi ferite.

Per lei solo un terribile spavento e la necessità di acquistare un’auto nuova visto che quella incidentata è andata distrutta.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei Vigili del Fuoco e la ragazza è stata soccorsa e visitata.

I pompieri hanno messo in sicurezza il relitto dell’auto perché non continuasse a cadere a valle e poi hanno recuperato gli effetti personali della conducente che di certo non dimenticherà facilmente quanto accaduto.