Varazze – Caccia al rapinatore che nella notte tra venerdì e sabato ha aggredito e derubato, armato di pistola, il gestore della stazione di rifornimento di carburante Invrea Sud, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, all’altezza di Varazze.

L’uomo, armato, ha affrontato il gestore intorno alle 21 e si è fatto consegnare l’incasso per poi fuggire a piedi verso l’Aurelia dove forze era presente un complice con un mezzo pronto per fuggire.

Sul posto sono accorsi i mezzi delle forze dell’ordine ma le ricerche non hanno avuto seguito e ora gli inquirenti sperano che le numerose telecamere della zona abbiano ripreso la scena o elementi utili a identificare ed arrestare il malvivente.

Il rapinatore indossava un passa montagna ma potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza prima del camuffamento o dopo la rapina.