Genova – E’ scattato alla mezzanotte lo stato di Zona Gialla per l’emergenza sanitaria del coronavirus in Liguria. A partire da oggi sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto e su tutto il territorio regionale. Sanzioni da 400 euro per chi dimenticherà la mascherina a casa o si rifiuterà di indossarla sempre e comunque.

Il provvedimento scatta per l’impennata di contagi registrata negli ultimi giorni in Liguria e per l’aumento dei ricoveri negli ospedali e per i decessi.

Sfortunatamente, anche se la campagna vaccinale procede a larghi passi, è ancora troppo alto il numero di chi si rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione anti covid 19.