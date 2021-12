20Genova – Parte questa mattina, a Palazzo Ducale, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, Restart Liguria – Le risorse del PNRR. Un appuntamento di ascolto e discussione dell’utilizzo delle risorse del PNRR per sostenere la ripresa e lo sviluppo del territorio alla presenza degli stakeholder.

L’evento sarà articolato in 6 panel (sanità; istruzione e ricerca; infrastrutture per una mobilità sostenibile; digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; inclusione e coesione) corrispondenti alle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Interverranno tra gli altri il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Commissione regionale sul Recovery Plan Davide Natale, la Giunta regionale e i componenti della cabina di regia. Il presidente Toti interverrà in apertura dei lavori.

Qui si può seguire la diretta