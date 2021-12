Genova – “Il Comune non paga gli asili nido privati convenzionati e non risponde alle interrogazioni presentate in consiglio”. A denunciarlo è Cristina Lodi, consigliere comunale del Partito Democratico che dopo la denuncia ha scritto al Prefetto di Genova per chiedere che il Comune rispetti i rapporti tra Maggioranza e Opposizione e risponda alle interpellanze presentate per conoscere quali siano i motivi della situazione.

“Lo scorso 6 dicembre – spiega la consigliera comunale del PD – ho presentato una interrogazione a risposta immediata alla giunta per avere maggiori informazioni su una situazione che mette a rischio il sistema pubblico/privato degli asili a Genova, considerato che il Comune non ha ancora pagato a quelli convenzionati le quote dei bimbi in convenzione da settembre a dicembre, la quota al funzionamento, il contributo quinta edizione nidi estivi luglio DGR 591/2021, la quota sistema integrato e il sostegno Covid. Non solo, non ha ancora rinnovato la convenzione con questo sistema. A questa interrogazione non ho ancora avuto risposta, nonostante diversi solleciti, mi auguro che la comunicazione al Prefetto sblocchi la situazione”.