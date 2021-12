Si torna a morire di coronavirus in Liguria con numeri che tornano a creare allarme. L’ultimo bollettino ufficiale diffuso dalla Regione Liguria registra ben 6 vittime.

A destare preoccupazione anche l’età più bassa delle persone che hanno perso la vita: a La Spezia sono morti una donna di 61 anni e un uomo di 67.

In aumento anche i pazienti ricoverati in ospedale (+35 in 24 ore) e quelli più gravi nei reparti di Terapia Intensiva che sono 32 (27 non sono vaccinati).

Crescono, anche se non più al ritmo dei giorni scorsi, anche i nuovi casi di contagio da coronavirus. I dati ufficiali registrani 610 nuove infezioni da covid scoperte nelle ultime 24 ore con 3.201 tamponi molecolari e 4.036 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 85

– SAVONA (Asl 2): 121

– GENOVA Asl 3: 339

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 29

– LA SPEZIA (Asl 5): 36

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffusi il 20 dicembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.918.207 3.201 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.405.200 4.036 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 134.915 610 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 10.407 132

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.893 LA SPEZIA 1.259 IMPERIA 2.513 GENOVA 4.318 Residenti fuori Regione/Estero 127 altro/in fase di verifica 297 TOTALE 10.407

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 411 32 35 ASL1 102 5 2 ASL2 98 9 5 San Martino 44 5 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 61 4 19 Ospedale Gaslini 9 0 0 ASL3 globale 50 2 4 ASL 3 Villa Scassi 50 2 4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 33 3 2 ASL4 Sestri Levante 27 0 1 ASL4 Lavagna 6 3 1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 14 4 3 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 14 4 3

*25 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 7.820 -302 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 119.982 472 Deceduti** 4.526 6

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 18/12/2021 M 71 ASL2- Ospedale Albenga 2 18/12/2021 F 90 San Martino 3 19/12/2021 M 66 ASL5-Ospedale La Spezia 4 19/12/2021 F 61 ASL5-Ospedale La Spezia 5 19/12/2021 M 74 ASL5-Ospedale La Spezia 6 19/12/2021 M 81 ASL4-Ospedale Sestri Levante

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.169 ASL 2 1.161 ASL 3 2.420 ASL 4 581 ASL 5 893 Liguria 6.224

Dati 20/12/2021 ore 13:00

2.773.148 Consegnati (fonte governativa) 2.704.429 Somministrati 98% Percentuale vaccini somministrati su consegnati