Genova – Un altro laboratorio di merce contraffatta è stato scoperto nei vicoli di Genova.

A trovare il laboratorio allestito in un appartamento dei caruggi sono stati gli uomini della Guardia di Finanza del Nucleo Operativo Metropolitano di Genova insieme al personale del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale.

Nell’appartamento, oltre al laboratorio, è stato trovato anche un magazzino pieno di capi contraffatti.

I prodotti erano esposti nelle stanze in modo ben visibile, come una vetrina, per invogliare i potenziali clienti.

Abbigliamento, scarpe, accessori, macchine da cucire, etichette con loghi di prestigiose griffe e altri strumenti per un totale di oltre 5400 pezzi sono stati sequestrati.

Un uomo è stato denunciato per il reato di contraffazione e produzione di prodotti con segni e marchi falsi.