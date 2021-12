Genova – E’ stata ritrovata sana e salva, solo leggermente infreddolita e molto spaventata, la ragazza dispersa da ieri sera sulle alture di Voltri, nel ponente genovese.

L’allarme è scattato ieri sera, intorno alle 20, quando i familiari della giovane, non vedendola rientrare, hanno chiamato le forze dell’ordine mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Squadre di volontari, di vigili del fuoco e della Protezione Civile hanno perlustrato i sentieri della zona dove era stata segnalata la ragazza che, probabilmente era stata sorpresa dal buio durante un’escursione.

Nella notte il lieto fine. La giovane, infreddolita ma in buone condizioni, è stata trovata e riaccompagnata a casa