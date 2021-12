Genova – Proseguono gli interventi di manutenzione nei quartieri di Marassi e San Fruttuoso. La squadra di operai del Municipio Bassa Valbisagno, rafforzata da alcuni persone appartenenti a categorie svantaggiate è intervenuta per tinteggiatura ringhiere e strutture in via Del Camoscio nel quartiere di Marassi e via Pasquale Berghini nel quartiere di San Fruttuoso.

Le operazioni di manutenzione decise dal Municipio Bassa Valbisagno proseguiranno anche nei prossimi giorni.