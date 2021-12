Genova – Stava rientrando a casa in via Sant’Alberto, sulle alture di Sestri Ponente, l’imprenditore di 56 anni ferito con colpo di fucile da caccia sparato alle spalle. Un vero e proprio “agguato” secondo gli investigatori che indagano sul misterioso episodio.

L’uomo è stato soccorso dai familiari e poi dall’ambulanza del 118 che lo ha trasferito all’ospedale Villa Scassi dove i medici hanno estratto decine di pallini di piombo del tipo usato dai cacciatori.

Un colpo che ha tutta l’aria di essere un avvertimento o un segnale poiché difficilmente avrebbe potuto uccidere anche se non si poteva escludere a priori che questo fosse lo scopo o il possibile esito.

Interrogato, l’uomo avrebbe escluso di essere nel mirino di qualcuno e di aver ricevuto minacce o particolari richieste.

Tuttavia gli inquirenti indagano nelle attività dell’uomo e nelle prossime ore verranno ascoltate diverse persone che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

Tra le ipotesi c’è anche quella di uno “scambio di persona”.