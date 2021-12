Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nel condominio di via Fermi, al civico 10, dove ieri notte i residenti hanno avvertito un forte odore di bruciato e hanno chiamato i vigili del fuoco pensando ad un incendio.

Molte delle famiglie che abitano nel palazzo si sono riversate in strada ma all’arrivo dei pompieri non è stato possibile indentificare la provenienza del fumo.

I vigili del fuoco hanno perlustrato i locali del condominio senza trovare principi di incendio o fiamme e così, dopo aver arieggiato le scale, i condomini hanno fatto rientro nelle loro abitazioni e hanno trascorso la notte con qualche preoccupazione ma nelle loro case.

(foto Archivio)