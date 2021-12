La Spezia – Ancora danni e disagi da maltempo nell’entroterra spezzino, a causa delle precipitazioni, anche di forte intensità, cadute tra Natale e le ultime ore.

Disagi soprattutto sulle strade dove piccole frane e smottamenti hanno tenuto impegnati i vigili del Fuoco anche nella giornata del Natale.

Le strade provinciali SP 23, Sp 28, Sp 29 sono state interessate da fenomeni più massicci che hanno causato l’attivazione di restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati.

A Castel Nuovo Magra i vigili del fuoco sono intervenuti per due smottamenti su terreni privati che si trovano vicino ad abitazioni di alcune famiglie e si è deciso di evacuare uno degli edifici a scopo precauzionale.

Una frana ha interessato anche un terreno vicino alla provinciale ed anche qui sono intervenuti prima i vigili del fuoco e poi gli operai del Comune.

Ad Ameglia intervento dei vigili del fuoco in via Fabricotti, sulla sponda occidentale del Magra.

Anche in questo caso la strada è stata interessata dal fenomeno franoso ed è stata chiusa per precauzione.