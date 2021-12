Genova – Modella per un giorno grazie a Make a Wish. Quella di Angelica è una storia speciale. A 16 anni, soffre di Sarcoma di Ewing, con cui ogni giorno è costretta a lottare. Ha grande tenacia e, nel pieno della sua adolescenza, deve combattere una battaglia faticosa ma senza mai dimenticarsi di ciò che la fa sognare.

E così Angelica ha raccontato ai volontari di Make-A-Wish Italia, la Onlus con sede a Genova che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, che è sempre stata affascinata dal mondo della moda e che il suo desiderio più grande sarebbe quello di «essere una modella»: poter fare uno shooting fotografico e conoscere dei professionisti della moda, magari le permetterebbe di farsi notare nel settore.

Grazie alla disponibilità della storica boutique Andrea Morando di Genova il suo grande sogno è diventato realtà.

Lo showroom di Andrea Morando si è ben presto trasformato in un vero e proprio set fotografico e la giornata da modella ha potuto avere inizio! Come una vera professionista, Angelica si è alzata all’alba e con la sua famiglia ha raggiunto il negozio dove ad attenderla ha trovato Bianca Morando e Giulia Caboni, pronte a mostrarle gli abiti appositamente selezionati per lei.

È poi iniziata la sessione di shooting: come una top model che si rispetti, Angelica è stata affidata alle sapienti mani della truccatrice Laura Barbatelli e ben presto ha potuto posare per la fotografa Giulia Rosatelli. Poi la sorpresa eccezionale, quella che non si sarebbe mai aspettata: l’arrivo di una delle ragazze che più ammira, la modella e influencer Ginevra Salustri, che l’ha raggiunta nello showroom grazie alla preziosa collaborazione di Bianca Morando che l’ha contattata.

Ginevra è stata per Angelica una vera mentore, una coach in grado di consigliarla e supportarla durante lo shooting: dalle posizioni che la valorizzassero al meglio, a come indossare gli abiti. E, tra uno scatto e l’altro, c’è stato anche il tempo di raccontarle i diversi aspetti della professione, le tips sul mondo della moda, aneddoti ed esperienze vissute in questi anni.

Angelica si è rivelata da subito portata a posare, una giovane ragazza già predisposta in modo naturale al lavoro di modella: e come nei momenti più indimenticabili, è stata entusiasta dall’inizio alla fine, piena di energie e felicità. A fine giornata Angelica e Ginevra hanno rivisto tutte le foto del backstage, prima che andassero in post-produzione, ed erano già bellissime da sé, senza bisogno di alcun ritocco. Prima di andar via, un’ultima sorpresa per Angelica: Bianca Morando le ha chiesto di scegliere una borsa che ha voluto poi regalarle prima dei saluti.

« Sono molto felice che Angelica sia stata entusiasta della giornata passata insieme – ha raccontato la modella Ginevra Salustri. È sempre emozionante poter condividere con qualcuno con la sua passione un lavoro che ormai faccio da sette anni. È stato incredibile vederla destreggiarsi così bene nei panni di modella: ha affrontato lo shooting piena di energia al punto da non sentire la stanchezza nonostante le tante ore in piedi. Angelica era bellissima e bravissima, completamente a suo agio: una gioia da guardare.»

« È sempre incredibile assistere a giornate come questa – racconta Paola Bassino, Vice Presidente e volontaria Make-A-Wish presente durante il Wish Day. La forza di Angelica ci rimarrà sempre impressa! Realizzare il sogno di essere modella e passare del tempo con il suo idolo le hanno dato quell’energia e quella felicità che per lei, in questo momento, significano tutto: significa continuare a lottare, trovare la forza di non mollare nonostante le grandi difficoltà. Questi desideri sono una cura straordinaria e contribuire a realizzarli è per noi un onore.»