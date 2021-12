Genova – Il corpo senza vita dell’attore genovese Paolo Calissano è stato trovato nella sua abitazione romana in circostanze ancora da chiarire.

Calissano, 54 anni, sarebbe deceduto in seguito all’assunzione di farmaci che usava per combattere una grave forma di depressione.

Divenuto molto famoso a cavallo tra gli anni 80 e 90 per la partecipazione a diverse fiction italiane, Calissano è poi scivolato in una serie di problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti.

Nel 2005 viene trovata senza vita nel suo appartamento genovese Ana Lucia Bandeira Bezerra e Calissano viene accusato di averle ceduto la cocaina che ne ha provocato il decesso e di detenzione di un quantitativo non modico della droga anche per uso personale.

E’ l’inizio di una parabola discendente che molto probabilmente segna per sempre la vita dell’attore.