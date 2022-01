Albenga (Savona) – Ha preso a bottigliate il cliente di un ristorante e ha danneggiato il locale prima di finire a insultare i Carabinieri intervenuti.

Per questo un 29enne è stato arrestato questa notte in piazza delle Erbe, ad Albenga.

Gli uomini dell’Arma sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di un’aggressione.

Il 29enne ha colpito il cliente di un locale con una bottiglia, colpendolo al volto e procurandogli lesioni giudicate poi guaribili in 20 giorni; non pago, ha danneggiato l’interno di un altro locale per poi opporre resistenza ai militari che lo avevano bloccato in piazza del Popolo.

Il 29enne è stato portato nelle camere di sicurezza del comando dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo nel tribunale di Savona.