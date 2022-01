Stellanello (Savona) – Nottata movimentata per i Vigili del Fuoco di Albenga intervenuti per domare l’incendio del tetto della chiesa di Stellanello, nella frazione di San Damiano, in provincia di Savona.

Intorno alle 3.00 è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno immediatamente estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Ancora non è stato chiarito cosa possa aver innescato il rogo, sembra che a far partire le fiamme possa essere stato un petardo.