Taggia – Ancora ricerche per la ragazzina di 13 anni scomparsa da casa lunedì pomeriggio e che ancora non ha dato sue notizie.

La giovane, Carola Mittempergher si è allontanata da casa ma non ha più fatto ritorno e la madre è disperarata e non si da pace.

Le ricerche sono state condotte nella zona ma c’è il sospetto che la ragazza abbia preso un treno per allontanarsi.

In queste ore le indagini dei carabinieri si sono concentrate sulle telecamere di sorveglianza delle stazioni ferroviarie che potrebbero aver registrato il passaggio della ragazza e fornire indicazioni sui suoi spostamenti.

Carola ha occhi e capelli castani, un neo molto pronunciato sul naso, due marcate fossette sulle guance ed è alta circa un metro e 65.

Al momento della scomparsa indossava leggings neri, e un giubbotto tipo “bomber” bianco e nero, scarpe da ginnastica puma e un cappellino nero.

Ricerche nella stazione ferroviaria di Savona, dove sarebbe stata avvistata l’ultima volta ma anche nella zona di Sanremo dove frequenta la terza media in via Volta.

I familiari hanno lanciato un appello affinchè chiunque abbia notizie e o elementi utili al ritrovamento, chiami subito le forze dell’ordine.