Taggia – E’ stata ritrovata sana e salva in Piemonte la ragazza di 13 anni scomparsa da casa da due giorni da Taggia, in provincia di Imperia.

A ritrovare la giovane sono state le forze dell’ordine incrociando i dati provenienti da segnalazioni e avvistamenti ma anche dalle telecamere della stazione di Savona che avrebbero ripreso il passaggio della giovane.

Molto probabilmente la ragazzina, fuggita da casa dopo un litigio con la madre sull’uso del telefono cellulare, potrebbe aver preso un treno da Savona diretto in Piemonte per raggiungere una conoscente che potrebbe averla ospitata senza rendersi conto della gravità del gesto.

Le forze dell’ordine hanno ritrovato la ragazza in fuga ed hanno chiamato la famiglia che sta raggiungendo la località dove è stata trovata per riportarla a casa.