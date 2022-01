Genova – Molta paura ma fortunatamente solo una lieve intossicazione da fumo per il clochard soccorso ieri sera nell’incendio avvenuto nell’ex cinema Nazionale di Molassana.

L’uomo, un senza tetto di 60 anni, aveva trovato ricovero nella struttura per sfuggire dal freddo ma qualcosa è andato storto e un incendio è divampato bruciando alcuni materassi che hanno sprigionato un denso fumo nero che ha rischiato di ucciderlo.

Fortunatamente i residenti della zona si sono accorti del fumo che usciva dalla struttura fatiscente ed hanno chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno compreso immediatamente la situazione e sono entrati nella struttura salvando il clochard che rischiava di morire intossicato.

L’uomo è stato condotto in ospedale per precauzione ma non sarebbe in pericolo.

Spento l’incendio sono state avviate le operazioni di bonifica ma resta il “problema” di una struttura in stato di abbandono che dovrebbe essere seriamente messa in sicurezza per evitare altri episodi di questo tipo o incidenti anche peggiori.

Gli incendi non sono una novità e la struttura è da tempo al centro di molti progetti ri recupero che, però, non sono mai arrivati ad essere concretizzati.

I residenti della zona chiedono da tempo che la struttura venga messa in sicurezza e che si trovi un modo per recuperare un edificio storico ormai abbandonato.