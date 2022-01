Genova – Era ricercata per una condanna da scontare in carcere per un altro reato ma ha rubato un portafogli in un negozio di abbigliamento in via XX settembre nel centro cittadino, approfittando della confusione per i saldi.

Una donna di 42 anni è stata bloccata dalla polizia chiamata dal personale di sorveglianza di un negozio.

La donna, vestita con un vistoso cappellino celeste ed un poncho, è entrata nel negozio e si è avvicinata ad una cliente tanto da appoggiare lo scialle sul suo zaino e ha rubato il portafoglio.

La mossa però è stata notata da un’altra cliente che ha urlato per avvisare la vittima. La 42enne, togliendosi subito il cappellino per confondersi tra la folla, ha gettato il maltolto sotto un espositore e ha tentato la fuga, ma senza successo.

Fermata da una persona la donna è stata condotta in Questura dalla volante subito intervenuta sul posto.

Da controlli più approfonditi è emerso un ordine di carcerazione per precedenti reati contro il patrimonio e la donna è stata condotta in carcere.