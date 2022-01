Imperia – Hanno sottovalutato la presenza del ghiaccio sul sentiero per raggiungere la cima del monte Frontè, sopra Monesi, in provincia di Imperia ed evidentemente non avevano l’attrezzatura necessaria e al rientro, dopo alcune brutte cadute, hanno chiamato i soccorsi.

Disavventura fortunatamente a lieto fine per due scout soccorsi dai vigili del fuoco e dalle squadre del soccorso alpino.

I due, un ragazzo e una ragazza, hanno coscienziosamente preferito chiamare aiuto piuttosto che mettere a repentaglio la loro sicurezza durante la discesa dal monte Fronté.

Hanno atteso i soccorsi cercando di ripararsi dal freddo e poi hanno potuto far ritorno a casa con qualche raccomandazione da parte dei soccorritori.

In particolare, in presenza di ghiaccio, meglio avere con sè ramponi da sistemare sotto gli scarponi in caso di necessità ed è meglio avere una picozza o bastoni con punta di metallo per poter far presa sulle lastre scivolose.

I due sono stati visitati dai medici intervenuti perché feriti al ginocchio e alla spalla. Per loro solo qualche graffio e un pò di tumefazione.

(foto