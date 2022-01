Bolano – Due auto ed un ricovero costruito per proteggerle sono andate distrutte nell’incendio divampato nella frazione di Serralta, nel comune di Bolano per cause ancora da accertare.

I vigili del fuoco sono accorsi sul posto con diversi mezzi di pronto intervento ed è stata usata una speciale schiuma estinguente per domare le fiamme che avevano ormai distrutto i mezzi e un ricovero costruito per ripararle e minacciava di estendersi ad una abitazione vicina.

I pompieri hanno usato la speciale schiuma che “soffoca” le fiamme generando uno strato senza aria che ricopre le fiamme privandole dell’ossigeno necessario alla combustione.

L’incendio è stato domato velocemente e sono iniziate le operazioni di bonifica e le prme indagini per risalire all’origine del rogo e ad eventuali responsabilità.

Ingenti i danni, con le auto completamente distrutte, ma fortunatamente non si segnalano feriti.

foto Archivio