Genova – E’ stato ritrovato ormai morto, in un canalone lungo il sentiero che dal Righi arriva a Trensasco, il biker di 60 anni disperso da ieri sera nella zona sopra la città. L’uomo, un medico genovese, era uscito di casa al mattino per un giro in mountain bike sui sentieri più frequentati dai biker nella zona del Righi ma non aveva più fatto ritorno e al tramonto la famiglia si è preoccupata ed ha chiamato i soccorsi.

Squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino lo hanno cercato nella zona indicata quando è uscito ma solo a tarda notte è stata trovata la sua bici elettrica e poi il cadavere, un centinaio di metri lontano da uno dei sentieri trasformati in piste da mountain bike da un numero sempre crescente di biker.

Non è chiaro se il medico sia deceduto per un incidente con la bici o se, invece, sia stato vittima di un malore. Saranno probabilmente gli esami medico-legali ad accertare cosa è successo.

Il corpo è stato rinvenuto anche grazie all’uso dei cani di soccorso.

Ieri gli uomini del soccorso alpino (nell’immagine) hanno recuperato a Calice Ligure un biker tedesco di 40 anni che è caduto rovinosamente dalla bici lungo un sentiero e si è procurato diverse ferite e fratture.

(foto di Archivio)