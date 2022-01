La Spezia – Ha litigato con la moglie, prendendola anche a schiaffi, poi l’ha colpita alla schiena con una coltellata poi colpisce in pieno viso la sorella della donna arrivata per soccorrerla.

Per questo un 32enne è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato della Spezia.

Tutto è accaduto ieri sera, intorno alle 20.30, in via Parma.

Gli agenti sono intervenuti dopo che alcuni residenti della zona avevano segnalato una violenta lite all’interno di un appartamento.

Arrivati nell’abitazione, i poliziotti hanno trovato due donne in forte stato di agitazione e con evidenti ferite al corpo e al volto.

Improvvisamente, gli agenti hanno notato un uomo che, uscito di corsa da una stanza, cercava di guadagnare precipitosamente l’uscita, fermato non senza fatica.

I poliziotti hanno identificato i tre presenti nell’appartamento e hanno ricostruito sommariamente quanto accaduto.

Il 32enne, dopo aver litigato con la moglie, ha iniziato a prenderla a schiaffi fino ad arrivare a colpirla con una coltellata alla schiena, procurandole un taglio e ferendosi egli stesso.

Nel frattempo era arrivata la sorella della donna che cercava di allontanare il marito dall’abitazione; quest’ultimo, infastidito, l’ha colpita con un pugno in faccia rompendole il setto nasale.

Il 32enne, fermato dopo aver ferito un operatore, è stato portato in Questura ma anche qui ha iniziato a dare di matto colpendo a testate i vetri antisfondamento degli uffici.

Nuovamente immobilizzato l’uomo, con precedenti per rapina aggravata, furto aggravato, lesioni personali, danneggiamento, resistenza a P.U., porto abusivo di oggetti atti ad offendere, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale per poi riportarlo in Questura dove è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali aggravate.

L’uomo è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa della direttissima, che si è svolta questa mattina alle ore 11.30, durante la quale il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura degli arresti domiciliari con accompagnamento a mezzo scorta dello stesso personale della Squadra Volante.