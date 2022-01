Genova – Ancora un incidente ferroviario nel tratto cittadino della rete ferroviaria. Nella notte è stato soccorso un uomo di 63 anni ferito dall’impatto con un treno nel tratto di galleria che collega le stazioni di Principe e di Brignole.

I soccorritori lo hanno stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Nel frattempo sono state avviate indagini sulla presenza dell’uomo nel tratto di galleria che non è accessibile agli utenti ma che viene spesso usata come riparo per le persone in difficoltà.

Non viene escluso al momento neppure un possibile tentato suicidio.

Si tratta del terzo incidente ferroviario nelle ultime settimane.