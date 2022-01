La Spezia – La polizia locale ha bloccato un cittadino italiano che guidava una fiammante e costosissima Porsche che risultava avere “pendenti” multe per violazione del codice della strada per diverse migliaia di euro.

La “caccia” all’auto di lusso andava avanti da diverso tempo ma quando le multe venivano spedite in Germania, dove risulta affittata da un’azienda locale, le sanzioni non venivano pagate.

Quando alcuni cittadini hanno segnalato la presenza della Porsche in sosta vietata nel centro di La Spezia gli agenti della polizia locale si sono precipitati sul posto e hanno fermato il conducente.

E’ così emerso che l’uomo, cittadino italiano e regolarmente residente in Italia, aveva affittato l’auto dall’azienda tedesca.

Gli agenti hanno così notificato direttamente all’uomo la multa “del giorno” e tutte le sanzioni che risultano non ancora saldate per diverse migliaia di euro.

Sembra, però, che esista un “problema” che potrebbe costituire un ostacolo al pagamento delle sanzioni arretrate poichè la macchina risulta affittata presso un’azienda che non ha sede in Italia e quindi “aggira” la norma che prevede che un cittadino italiano non possa guidare auto immatricolate all’estero.

Il caso rischia di costituire un pericoloso precedente per riaprire la strada al fenomeno dell’uso delle auto “straniere” per non pagare multe e sanzioni ma anche il pericolo che vengano aggirate anche normative sull’obbligo assicurativo o di revisioni tecniche.