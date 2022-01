Genova – Bandiere a mezz’asta sul palazzo di Regione Liguria oggi, venerdì 14 gennaio, in occasione dei funerali di Stato in corso Roma per la scomparsa di David Sassoli.

“Siamo vicini alla famiglia in questo momento – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – e ci uniamo al ricordo di tutti verso il presidente del Parlamento europeo, giornalista e persona perbene”.